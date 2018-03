Caso Regeni, i genitori: "siamo stati abbandonati"

GENOVA, 20 MARZO – Claudio e Paola Regeni, genitori del ricercatore morto in Egitto nel febbraio 2016, sono intervenuti oggi in una conferenza sulla difesa dei diritti internazionali, tenutasi presso l’Ordine degli Avvocati a Genova. “Siamo stati abbandonati”, ha detto la madre di Giulio.



Paola Regeni ha spiegato di avere “fiducia nella legge, negli avvocati bravi e nella stampa buona e abbiamo tanta solidarietà dai social”. “Ci aspettavamo di più da chi governa – ha proseguito – dal 14 agosto, quando il premier Gentiloni ci ha annunciato che l’ambasciatore tornava in Egitto, siamo stati abbandonati”. Anche il padre Claudio si è detto “deciso ad andare avanti anche a piccoli passi”. “Combattiamo per Giulio ma anche per tutti quelli che possono trovarsi in situazioni simili a quelle che lui ha vissuto”, ha aggiunto.



Danilo De Rosa