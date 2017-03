Caso Yara, 30 giugno appello per Bossetti

BERGAMO, 29 MARZO - E' stato fissato per il 30 giugno l'inizio del processo d'Appello davanti la Corte d'assise per Massimo Giuseppe Bossetti, uomo condannato in primo grado all'ergastolo per il possibile omicidio della piccola Yara Gambirasio.

La Corte d'assise d'appello sarà presieduta da Enrico Fischetti e da Massimo Vacchiano, per la difesa di Bossetti saranno invece presenti in aula Claudio Salvagni e Paolo Camporini, avvocati che contesteranno la prova del Dna ritenuta elemento fondamentale della condanna del muratore di Mapello.

"Non mi hanno creduto. Lo dimostrerò per i miei figli", continuerebbe a confermare dal carcere Bossetti, sembrerebbe però che oltre la condanna del 1 luglio 2016 riguardo l'omicidio della tredicenne di Brembate, l'uomo, secondo quanto affermato dopo il primo grado, dovrebbe inoltre rispondere per crudeltà e sevizie nei confronti di una minorenne in un luogo solitario e in ore notturne.

Alessia Terzo

Immagine da tuttoperlei.it