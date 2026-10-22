Cassino, denunciati due uomini per possesso di grimaldelli e chiavi alterate

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel corso di un servizio di controllo del territorio disposto dalla Questura di Frosinone, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cassino hanno denunciato due uomini per possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate. I due, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, sono stati fermati mentre transitavano a piedi in una zona centrale della città.

L’attività di controllo e l’inseguimento

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, durante un pattugliamento gli operatori hanno notato i due soggetti con un atteggiamento sospetto e hanno intimato l’alt. Uno dei due avrebbe tentato di sottrarsi al controllo attraversando rapidamente la strada; nel frattempo, avrebbe gettato via una chiave inglese e uno spadino artigianale. Entrambi avrebbero anche lasciato cadere a terra un cappellino nero.

La denuncia e le garanzie processuali

Al termine degli accertamenti, per i due è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva e la loro posizione sarà valutata dall’autorità giudiziaria nel pieno rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Il contesto dei controlli a Cassino

L’episodio rientra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio che la Polizia di Stato svolge periodicamente nel Cassinate per prevenire e contrastare i reati predatori. L’attenzione è massima soprattutto nelle aree maggiormente frequentate e in prossimità delle zone commerciali, dove il fenomeno dei furti con destrezza o con effrazione richiede un presidio costante.