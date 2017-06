Cassola, auto va fuori strada, conducente muore carbonizzato

CASSOLA, 9 GIUGNO- La tragedia è accaduta nella notte, intorno alle 2, lungo la strada statale 47 Valsugana, nei pressi del comune di Cassola: un ventinovenne di Romano d’Ezzelino, M.B., sarebbe uscito di strada con la sua Alfa Romeo Gtd 1.9, andando a sbattere contro la barriera di sicurezza.

Avrebbe fatto un volo di alcuni metri, quindi si è ribaltata più volte nel campo costeggiante la carreggiata, per poi prendere fuoco, senza lasciare scampo al conducente.

Questa la ricostruzione della Polstrada di Schio, che sta verificando le cause, ancora non chiare, di questo incidente mortale. Infatti, i vigili del fuoco, arrivati sul posto tempestivamente, non hanno potuto fare altro che domare le fiamme ed estrarre il cadavere dell’uomo.

L’intervento dei vigili si è concluso intorno alle 5.45, sul posto anche il Suem 118.



La vittima, di cui era il compleanno, proveniva da nord, e la disgrazia è avvenuta in corrispondenza di uno dei cantieri aperti per la Pedemontana, proprio in un punto in cui la carreggiata si restringe per diventare a una sola corsia.

(foto da Tviweb)

Eleonora Ranelli