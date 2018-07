Cassola (VI): spara a un operaio capoverdiano con arma ad aria compressa

CASSOLA, 27 LUGLIO – Un operaio originario di Capo Verde stava lavorando per l’istallazione di luminarie presso il municipio, quando improvvisamente ha sentito un dolore alla regione lombare sinistra. Trasportato d’urgenza all’ospedale di San Bassiano, il 33enne residente a Isola ha ricevuto le cure per un colpo da arma da fuoco.



Il colpo è stato sparato mentre l’uomo capoverdiano stava lavorando a sette metri di altezza. Le immediate indagini dei carabinieri hanno portato alla ricostruzione della traiettoria del proiettile, che è stato sparato da un condominio là vicino.



Dopo una prima ispezione, sono stati rinvenuti pallini in piombo usati da un’arma ad aria compressa appartenente a un 40enne lì residente. Nell’appartamento sono stati ritrovati, oltre alle munizioi, anche una carabina calibro 4.5mm, arma destinata alla libera vendita e utilizzata quella mattina alle 13. Non sono note le motivazioni che hanno portato a questo gesto, anche se al momento l’uomo si giustifica affermando la sua intenzione di colpire un piccione. Al momento si esclude il movente razzista.



L’uomo che ha sparato il colpo è stato denunciato con l’accusa di lesioni personali aggravate ed esplosioni pericolose e la sua arma è stata sequestrata. L’operaio ha riportato una lesione sulla regione lombare con prognosi di sette giorni.



[Foto: Cassola.info]



Velia Alvich