Castel Sant'angelo, Assotutela: "ancora topi. Pronto esposto ai Nas"

ROMA, 11 GENNAIO - “Passa il tempo ma a Castel Sant’Angelo i topi la fanno sempre da padrone. Due anni fa testimoniammo con un video i roditori a spasso tra i cassonetti della spazzatura a pochi metri da una delle bellezze monumentali più rinomate al mondo.

Oggi, purtroppo, le cose non sembrano cambiate con i sorci romani che mettono dimora nel cuore della Capitale d’Italia. Si tratta di una realtà igienico-sanitaria allarmante, che conferma tutte le inefficienze nella raccolta rifiuti da parte di Ama e Campidoglio grillino e danneggia fortemente l’immagine di Roma nel mondo.I cittadini sono stufi di questa situazione, e noi come associazione ci rivolgeremo nelle opportune sedi per porre fine a questo degrado inaccettabile: nelle prossime ore presenterò un esposto ai Nas”. Così, in una nota, il presidente della associazione Assotutela, Michel Emi Maritato.(notizia segnalata da