Castrolibero (Cs): Controlli sull\'esercizio venatorio. 4 denunce (Foto)

COSENZA 31 OTTOBRE - A seguito di controlli sull’attività venatoria eseguiti nei giorni scorsi, dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cosenza, con il supporto del personale della Stazione Carabinieri Forestale di Aprigliano sono state deferite quattro persone. Due cacciatori sono stati sorpresi in località Motta di Castrolibero mentre utilizzavano il richiamo elettroacustico.

In particolare l’attenzione veniva posta prima su uno di essi, monitorato dei militari, il quale a più riprese, veniva scorto nell’atto di azionare con un telecomando il richiamo e dopo sparare in direzione dell’avifauna fraudolentemente attirata nella zona. Nelle vicinanze altro richiamo era azionato da un altro cacciatore riproducente il verso del tordo bottaccio. Le pattuglie sono quindi intervenute per contestare il reato di esercizio venatorio con mezzi vietati e porre sotto sequestro il fucile, le munizioni ed il richiamo elettroacustico utilizzato per tale illecita attività di caccia.Uno dei due cacciatori all’alt dato dai militari, si dava alla fuga, ma in seguito abbandonando sui luoghi alcuni oggetti tra i quali indumenti, cartucce ed il telecomando utilizzato per attivare il richiamo. Nelle fasi successive, lo stesso veniva monitorato e fotografato dal personale rimasto in osservazione e controllo mentre tentava dapprima di occultare il fucile e poi dopo averlo recuperato darsi alla fuga. A tale elusione del controllo, dovuta essenzialmente alla mancanza del possesso di licenza di porto di fucile, vi era la fattiva collaborazione di un’altra persona, identificata poi nel padre.A seguito di una perquisizione avvenuta presso la loro abitazione sono stati rinvenuti diversi richiami elettroacustici; dai moderni sistemi audio con lettori di supporti dati ed azionabili attraverso radio comandi, ai più antiquati ma ancora funzionati sistemi formati da autoradio a cassette muniti di azionamento mediante timer analogici e digitali. Dopo la verifica delle armi detenute si è accertato anche l’omessa denuncia, a carico di un loro familiare, di detenzione di proiettili per pistola Beretta calibro 9x21. A conclusione di tale attività di polizia si è quindi proceduto a denunciare alla competente Procura della Repubblica di Cosenza quattro persone, tutte di Castrolibero, due, padre e figlio, per i reati in concorso di Porto abusivo di arma ed esercizio venatorio con l’ausilio di richiami elettroacustici vietati, una per esercizio venatorio con l’utilizzo di richiami elettroacustici vietati ed una per omessa denuncia di detenzione di proiettili;Regione Carabinieri Forestale “Calabria”- Gruppo di Cosenza -