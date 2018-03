Catalogna, Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza

BRUXELLES, 2 MARZO - Carles Puigdemont rimane a Bruxelles e rinuncia alla presidenza della Catalogna. L'ex presidente catalano non presenterà la sua candidatura e ha già dato istruzioni a Roger Torrent, presidente del parlamento catalano, di iniziare il prima possibile nuove consultazioni con i gruppi parlamentari, con l'obiettivo di formare un nuovo governo. Dopo due mesi di stallo politico, dunque, si prospetta una scossa politica per la Catalogna.

Dopo che il 21 dicembre scorso gli indipendentisti avevano vinto le ultime elezioni, Puigdemont era subito stato indicato come principale candidato alla presidenza. Il leader della lista indipendentista si trovava e si trova, però, a Bruxelles dalla fine di ottobre: su di lui pende un mandato di cattura in Spagna per i reati di sedizione e ribellione legati alla dichiarazione unilaterale di indipendenza dello scorso ottobre. Era stato proprio il governo di Puigdemont a spingere per la dichiarazione unilaterale, approvata poi dal parlamento uscente.

In questi mesi i partiti indipendentisti hanno lavorato per riportare Carles Puigdemont in Catalogna, evitando il suo arresto. Il Tribunale spagnolo aveva stabilito l'impossibilità di eleggere un presidente a distanza, ma al contempo l'arresto di Puigdemont, una volta messo piede sul suolo spagnolo, pareva inevitabile. Situazione bloccata fino a stamattina, quando Puigdemont, in un video diffuso sul web, ha annunciato la sua rinuncia alla candidatura e indicato Jordi Sànchez come possibile candidato alla presidenza della Catalogna.

Sànchez è stato il presidente dell'Assemblea nazionale catalana, la principale organizzazione indipendentista della Catalogna, ma al momento si trova in carcere per gli stessi reati contestati a Puigdemont. A Sànchez continua ad essere negato dalla magistratura il permesso per assistere alle sedute del parlamento catalano, di cui lo stesso Jordi Sànchez è deputato. Anche per lui, dunque, la strada verso la presidenza è tutt'altro che spianata.

Claudio Canzone

Fonte foto: ilpost.it