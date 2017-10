Catalogna, il giallo Puidgemont e il ministro destituito Rull presentatosi a lavoro

ROMA, 30 OTTOBRE - Non si attenua la tensione tra il Governo di Madrid e la Catalogna: il governo , in seguito alla destituzione di tutte le cariche della Generalitat de la Catalunya , prende oggi il controllo della stessa Generalitat in applicazione dell’articolo 155 della Costituzione.

L’incertezza rimane sull’atteggiamento che verrà assunto dai ministri rimossi dal loro impiego e dalla polizia catalana. La prima risposta è arrivata dall’ex ministro catalano Josep Rull, che nonostante la destituzione si è recato nel suo ufficio "per esercitare le sue responsabilita". Rull ha anche pubblicato una foto sul social network Twitter con la descrizione "In ufficio, per esercitare le responsabilita' che ci ha affidato il popolo della Catalogna".

E’ giallo invece per Puidgemont, ex presidente catalano: non si è visto entrare nel Palau de la Generalitat, ma su Instagram ha pubblicato la foto di un cortile di un palazzo gotico, probabilmente quello della stessa Generalitat.

Intanto il Ministro degli Esteri spagnolo, Alfonso Dastis, si è detto fiducioso sul comportamento che adotteranno i Mossos, la polizia catalana: secondo Dastis, “I Mossos obbediranno” alle indicazioni del Governo e non ci sarà necessità di intervento da parte della polizia nazionale né dell’esercito.

Federico Ferro

fonte immagine laregione.ch