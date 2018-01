Catalogna: si riunisce il nuovo Parlamento

BARCELLONA,17 GENNAIO- Oggi, 17 gennaio 2018, si è riunito per la prima volta, in sede costitutiva, il nuovo Parlamento catalano, risultato dalle elezioni del 21 dicembre scorso.

A presiedere la seduta è stato il membro decano e repubblicano di sinistra Ernest Maragall.

Fra gli esclusi ci sono gli otto neo-deputati in carcere o in esilio , fra cui l’ex presidente della Generalitat Carlos Puidgemont e il suo vice Oriol Junqueras, i quali da Bruxelles spingono per avere un ruolo di primo piano, attraverso ipotesi quali addirittura un’investitura telematica, dal momento che finirebbero in carcere se rimettessero piede in terra spagnola.

La maggioranza emersa dalle scorse elezioni vede la “riconquista” del Parlamento da parte degli indipendentisti, i quali hannom ottenutol 70 seggi su 135.