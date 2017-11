Catalogna, Spagna emette mandato d\'arresto UE per Puidgemont

ROMA, 3 NOVEMBRE - E’ stato emesso dalla Spagna il mandato d’arresto europeo per il deposto presidente della Catalogna Carles Puigdemont, stando alle dichiarazioni del suo legale Paul Bekaert.

In merito a questa decisione, infatti, egli si è così espresso: "Sono stato informato dal mio cliente che il mandato è stato emesso contro il presidente e altri quattro ministri che si trovano in Belgio". "Significa che la giustizia spagnola ora manderà una richiesta di estradizione ai procuratori federali a Bruxelles" ha continuato il legale.

Intanto lo scenario attuale vede le proteste della popolazione catalana continuare nei principali centri della regione, tra cui Barcellona, in merito anche all’arresto ordinato dalla giudice spagnola Carmen Lamela di otto membri del governo catalano di Puigdemont, specificando che i ministri dovranno essere detenuti in cinque prigioni diverse. Dagli stessi leader indipendentisti è arrivato però l’invito alla calma per tutta la popolazione catalana.

Su Twitter invece, Carles Puigdemont è intervenuto scrivendo: "Il governo legittimo della Catalogna è stato incarcerato per le sue idee e per essere stato fedele al mandato approvato dal parlamento catalano. Il clan furioso della 155 vuole il carcere. Il clan sereno dei catalani, la libertà".

Stando alla stampa belga, l’ex presidente delle Catalogna avrebbe anche ribadito che non tornerà in Spagna e che denuncerà un “processo politico” nei suoi stessi confronti.

Federico Ferro

fonte immagine ilfattoquotidiano.it