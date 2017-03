Catania, assume ladri per un furto nella casa dell\'ex moglie: un indagato

CATANIA, 8 MARZO - Un medico catanese avrebbe ingaggiato tre ladri per un furto all'interno dell'abitazione della propria ex moglie nella notte tra il 13 e il 14 novembre scorso nella zona di Vulcania a Catania.

Secondo le prime ricostruzioni L.N, uomo di trentanove anni, avrebbe commissionato un furto all'interno della casa della precedente compagna per "darle una lezione".

La donna, non trovandosi in casa per un viaggio di lavoro, avrebbe sin da subito notato al rientro che i ladri avrebbero sottratto solamente dei gioielli custoditi all'interno di un cassetto del comò della propria camera da letto. Ad incrementare un ulteriore sospetto della squadra mobile sarebbe stata la mancata forzatura della cassaforte che risultava aperta regolarmente con le chiavi che la signora teneva nascoste in casa.

Su delega da parte della procura distrettuale, gli agenti delle forze dell'ordine hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misura cautelare con l'accusa di furto aggravato. Stesso provvedimento sarebbe stato emesso per i due complici che, sostando al di fuori dell'abitazione, avrebbero avvertito i ladri di un eventuale pericolo.

L'uomo, dopo l'esecuzione di un provvedimento da parte del Gip, si trova all'interno del carcere etneo Piazza Lanza.

Alessia Terzo

Immagine da ilsitodellozoo.com