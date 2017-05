Catania, giunta nave Moas: a bordo il cadavere di un bambino

CATANIA, 06 APRILE – Stamani alle sette è giunta a Catania la nave Phoenix di Moas, con a bordo trecento novantaquattro migranti salvati nel Mar Mediterraneo.

Rinvenuto sulla nave il corpo di un bambino di dieci anni che sarebbe stato ucciso a colpi di pistola: stando a quanto riferito da alcuni testimoni all'Ong, un trafficante avrebbe tentato di prendere il suo cappellino da baseball che il piccolo non voleva dargli.

La sparatoria sarebbe avvenuta sul gommone su cui si trovava la vittima. Dai primi rilievi effettuati, il bambino riporterebbe i segni di una ferita da arma da fuoco. Gli investigatori dovranno ora ascoltare i migranti e raccogliere le loro testimonianze sull'accaduto, in quanto le dichiarazioni rese al personale della Ong non avrebbero valore probatorio. A bordo della nave sono saliti i necrofori per prelevare il corpo del bambino.

Luna Isabella

