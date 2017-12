Catania, omicidio in piazza: giovane di 21 anni ucciso con un colpo di pistola

CATANIA, 20 DICEMBRE - Omicidio nel quartiere Fortino di Catania. Un giovane di 21 anni, Enzo Valenti, è stato ucciso in un agguato all’incrocio tra piazza Palestro e via Palermo nella notte appena trascorsa.

Un colpo di pistola gli ha trapassato il braccio e si è fermato nell’addome. Il giovane non ha avuto scampo, vani i soccorsi prestati da alcuni passanti e la disperata corsa all’ospedale Vittorio Emanuele, dove è morto dopo il ricovero. Nessuno avrebbe assistito alla sparatoria. Il padre di Enzo Valenti, secondo quanto riportato dai media locali, in passato sarebbe stato arrestato nell’ambito dell’operazione antidroga “Atlantide”. Ed è proprio l’ambiente del traffico di stupefacenti uno di quelli sui quali la squadra mobile di Catania si sta concentrando in queste ore.

La dinamica, un solo colpo esploso lateralmente, potrebbe escludere il coinvolgimento della criminalità organizzata e portare a credere maggiormente all’ipotesi di una lite o di un regolamento di conti. Nel frattempo la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per omicidio e gli investigatori stanno già interrogando familiari, amici e conoscenti di Enzo Valenti, per ricostruire la personalità del giovane e le sue ultime frequentazioni.

Claudio Canzone

Fonte foto: cataniatoday.it