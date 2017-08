Catania, sequestrati beni a imprenditore indagato per narcotraffico

CATANIA, 9 AGOSTO 2017 - Gli uomini della Direzione Investigativa Antimafia di Catania stanno eseguendo, in queste ore, un decreto di sequestro di beni nei confronti di un imprenditore di 58 anni attivo nel settore delle onoranze funebri.

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Ragusa poichè l'uomo è accusato di reati legati al narcotraffico ed è già stato condannato, in passato, per i reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di materiale esplodente, evasione fiscale e riciclaggio di valori bollati contraffatti.

L'uomo è ritenuto membro di un'associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di stupefacenti: cocaina, eroina e hashish tra la Germania e la Sicilia.

L'ammontare dei beni sequestrati è di circa tre milioni di euro e il provvedimento riguarda diversi rapporti bancari in corso di quantificazione, 4 automezzi, cinque imprese di cui quattro esercenti l'attività di servizio di onoranze funebri e una esercente l'attività di bar e ristorazione, tutte a Ragusa.

Sono state sequestrate anche il 50% delle quote sociali di un'attività di gestione di parcheggi e autorimesse, nonchè 10 fabbricati e sei appezzamenti di terreno.

Daniele Basili

immagine da liberainformazione.org