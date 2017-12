Catania, sequestrati beni per 5 milioni ai vertici clan Morabito

CATANIA, 7 DICEMBRE 2017 - Gli uomini della Divisione Investigativa Antimafia di Catania hanno sequestrato beni per cinque milioni di euro nei confronti di Rocco, Angelo e Antonino Morabito, ritenuti a capo dello storico clan che opera nel quartiere popolare di "Picanello", a Catania, e con diramazioni in tutto il territorio nazionale e in Europa.

I tre sono già stati condannati, a vario titolo in primo e secondo grado, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, detenzione illegali di armi, rapine e ricettazione.

Gli agenti guidati da Renato Panvino, su delega del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, hanno dato esecuzione a tre decreti di sequestro firmati dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Catania.

Daniele Basili

immagine da liberainformazione.org