Catania, tenta di uccidere la moglie: arrestato

CATANIA, 3 APRILE - Violenza familiare a Catania, dove un uomo di 41 anni è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio.

Il quarantunenne si è introdotto a casa della moglie, l’ha afferrata per i capelli, trascinata dal letto dove riposava con la figlia di quasi due anni e l’ha portata in cucina minacciandola di morte con un coltello, puntato all’altezza del volto. La donna è riuscita a fermare il suo aggressore, ma ha riportato ferite di arma da taglio alla mano destra.

L’offender, dopo aver cercato di uccidere sua moglie, l’ha accompagnata presso il presidio ospedaliero Garibaldi ed è rimasto in sala d’attesa mentre i medici del pronto soccorso medicavano la vittima. Dalla struttura sanitaria è partita la segnalazione alle autorità su quanto accaduto, formalizzato nella denuncia sporta dalla donna in Questura, dove si è recata dopo essere uscita dall’ospedale. Sul luogo dell’aggressione, gli agenti hanno trovato il coltello sporco di sangue.

La coppia si stava separando e già in passato l’uomo aveva esercitato violenza nei confronti della consorte, che lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia, minacce e stalking.

Luigi Cacciatori