Catania, viola il divieto di avvicinamento e minaccia la madre per soldi: arrestato 43enne

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A Scordia, in provincia di Catania, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni per aver violato il divieto di avvicinamento alla madre e per averla minacciata al fine di ottenere denaro. L'episodio si è verificato nella notte, quando l'uomo si è presentato nell'abitazione della donna nonostante il provvedimento restrittivo gli imponesse di mantenersi a distanza.

L'intervento dei carabinieri

La centrale operativa del 112 ha ricevuto una segnalazione che indicava la presenza dell'uomo in casa della madre, con la quale stava avendo un'accesa discussione. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 43enne sul balcone della camera da letto, con gli infissi socchiusi, probabilmente nel tentativo di non essere scoperto. Immediatamente bloccato, l'uomo è stato allontanato e tratto in arresto.

Le accuse della madre

La donna, ancora sotto shock, ha riferito agli investigatori che poco prima il figlio era entrato con la forza nell'abitazione, minacciandola e pretendendo denaro. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo, nel corso del tempo, avrebbe più volte minacciato la madre con frasi ingiuriose e continue richieste di soldi, violando ripetutamente le prescrizioni impostegli.

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Convalida dell'arresto

Per il 43enne è scattato l'arresto per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato condotto nel carcere di Caltagirone.