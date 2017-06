Catanzaro, Abramo al 5 trofeo Siano - Organizzata dagli "Explorers"

Quinto trofeo pineta di Siano, il Sindaco Abramo e l'assessore Mungo hanno partecipato alla gara regionale di mountain bike organizzata dagli "Explorers"

CATANZARO 03 GIUGNO - "La pineta di Siano si conferma contenitore ideale per manifestazioni sportive di livello". È il commento del sindaco Sergio Abramo a margine della quinta edizione del trofeo per mountain bike "Pineta di Siano".

"Questo splendido polmone verde che attraversa gran parte della zona nord-est del capoluogo è un lungo da privilegiare", ha aggiunto Abramo, affiancato dall'assessore allo spot Giampaolo Mungo, ringraziando l'asd "Explorers Catanzaro", società organizzatrice dell'evento che, anche quest'anno, ha coinvolto un centinaio di atleti provenienti da tutta la Calabria e dalle altre regioni meridionali."Manifestazioni come questo trofeo "Pineta di Siano" possono diventare un traino per l'economia di Catanzaro e del suo territorio - ha proseguito Abramo -. Puntando su questo tipo di turismo sportivo la Calabria tutta, e non solo la nostra città, può entrare nei più partecipati circuiti sportivi nazionali, ad ogni livello, e far conoscere le proprie bellezze paesaggistiche, per le quali non è di certo inferiore a nessun'altra regione".Annunciando la volontà di intervenire per aumentarne i percorsi naturali, in particolare quello che da Siano conduce fino a Giovino, il sindaco ha ribadito la necessità di "proseguire con la valorizzazione della pineta, che pur essendo un luogo suggestivo e adatto all'escursionismo, alla mountain bike, e alla maggior parte degli sport che si possono praticare all'aria aperta, non è ancora utilizzato per come vorremmo e per come merita".Mungo ha poi sottolineato come "ancora una volta la città di Catanzaro abbia dimostrato le proprie capacità organizzative grazie alla partnership fra le istituzioni, le sue associazioni sportive e gli enti di promozione sportiva. La passione, lo spirito di sacrificio e il contributo materiale che gli "Explorers", ormai da cinque anni, mettono a servizio di questa manifestazione sono encomiabili e noi, in quanto rappresentanti dell'amministrazione comunale, non possiamo che supportarli e ringraziarli. Catanzaro sa fare turismo sportivo e quasi ogni fine settimana anima alcuni dei suoi posti più belli - ha concluso Mungo -, il trofeo "Pineta di Siano ne è l'ennesima conferma".