Catanzaro accende il camino e divampa un incendio. Abitazione distrutta (Foto)

CATANZAERO, 4 NOVEMBRE - Squadre dei vigili del fuoco della sede centrale con supporto di autobotte e autoscala sono intervenute in Loc. Santa Domenica per incendio abitazione.

Interessato dalle fiamme un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di tre piani fuori terra. L'incendio, da quanto riferito dal proprietario ha avuto origine dal caminetto.

Danni ingenti nel locale cucina e annerimento delle pareti a causa del fumo nelle rimanenti stanze.

Nessuna persona risulta ferita o intossicata, tutte le persone residenti nello stabile sono riuscite ad allontanarsi dalle proprie abitazioni senza danno alcuno.

Da sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento, non risultano danni strutturali allo stabile per cui si sta provvedendo a far rientrare i nuclei familiari nelle rispettive abitazioni.