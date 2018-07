Catanzaro Acqua. Ecco la risposta dell\'Asp su prelievo nella zona di non potabilità

Catanzaro Acqua. stamattina l’asp ha effettuato prelievo nella zona interessata da ordinanza su non potabilità / controanalisi eseguite per legge a 72 ore di distanza dalle prime risultanze

CATANZARO, 2 LUGLIO - Il dipartimento di prevenzione e igiene dell’Asp ha prelevato, questa mattina, un campione di acqua in via Genova, nel quartiere Lido. Il prelievo è stato eseguito nello stesso punto nel quale, venerdì scorso, erano stati riscontrati valori anomali nei parametri di escherichia coli e coliformi totali.

I primi controlli avevano imposto al Comune di diramare una specifica ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua a scopo potabile nella zona servita da quella rete, quindi fra il quadrivio Nalini e l’incrocio con via Bausan e da via Bausan fino al fiume Corace (escluse le abitazioni servite dalla rete FF.SS.).

Il prelievo effettuato stamattina è stato eseguito ai sensi del D. Lgs. 31/2001 a 72 ore dal primo. Il risultato delle controanalisi, ultimate le necessarie procedure, verrà reso noto domani mattina, 24 ore dopo il nuovo prelievo.