Catanzaro, "Bella D'estate" e "Mister Bello" al "Bar Del Borgo" quartiere Santo Janni

CATANZARO, 16 GIUGNO - Continuano gli appuntamenti al "Bar Del Borgo", nel quartiere di Santo Janni, una serata dedicata alla moda ed alla bellezza, l'1 luglio l'evento "Bella D'estate", già alla sua 2° edizione e "Mister Bello", alla 3° edizione.

Due concorsi di bellezza con iscrizione totalmente gratuita che, non hanno solamente lo scopo di incoronare i vincitori, ma soprattutto quello di rendere una serata all'insegna della musica e della spensieratezza, per tutti coloro che vorranno mettersi in gioco. Ad iscriversi, infatti, non saranno solamente i ragazzi, perché l'età richiesta per partecipare è quella dai 18 ai 50 anni.

L'evento, inizierà alle ore 21:30, è pensato proprio per far divertire sia i giovani che i meno giovani.

Il “Bar Del Borgo" attende tutti voi per trascorrere insieme una serata dedicata alla musica, moda ed alla bellezza