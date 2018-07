Ancora incendi nei quartieri di Catanzaro,   i VVF a Campagnella per domare il rogo

CATANZARO, 16 LUGLIO - Incendio arbusti e macchia mediterranea via degli svevi loc. Campagnella nella zona sud del comune di Catanzaro.



Due squadre dei vigili del fuoco di Catanzaro supportati da una squadretta di Calabria Verde hanno operato dalle ore 12.25 per domare il rogo sviluppatosi sulle colline a sud del comune di Catanzaro in prossimità del centro abitato.

L'incendio, alimentato dal vento caldo si è esteso velocemente mandando in fumo oltre due ettari di incolto, arbusti e macchia mediterranea. Circa cinque ore di lavoro per circoscrivere ed estinguere il rogo che, in alcuni punti si è avvicinato pericolosamente alle abitazioni ma senza recare alcun danno.Tanta paura e disagi dovuti al fumo ma non si registrano persone ferite o intossicate.