Catanzaro, dispersi due ragazzi per un pallone in mare

CATANZARO, 11 MAGGIO - Da quanto si apprende, due ragazzi extracomunitari si sarebbero tuffati in mare nell'intento di recuperare un pallone e non sarebbero più riemersi. Tutt'ora, risultano dispersi. Il tragico evento è avvenuto all'altezza della pizzeria 'Il Tortuga", zona ex Lido delle Poste. Sul posto è giunta la Guardia Costiera per le perlustrazioni ed una squadra dei Vigili del Fuoco di Sellia. In arrivo, il Nucleo Nautico dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale di Catanzaro ed il Nucleo sommozzatori di Reggio Calabria.

Cristian D'Aiello

Fonte Foto: Zoover - Catanzaro Marina