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Catanzaro, approvata la graduatoria provvisoria per un posto da addetto burger al Collocamento Mirato

Redazione
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Catanzaro, approvata la graduatoria provvisoria per un posto da addetto burger al Collocamento Mirato
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Il Settore 7 – Rete dei Centri per l'Impiego, Servizi al Lavoro e Collocamento Mirato ha reso nota l'approvazione della graduatoria provvisoria relativa a una specifica occasione di lavoro riservata ai soggetti tutelati dalla legge 68/99. Si tratta di un avviamento tramite chiamata con avviso pubblico, riservato cioè a chi ha aderito alla selezione e rientra nelle categorie protette previste dall'articolo 1 della normativa sul collocamento obbligatorio.

La posizione lavorativa messa a bando

L'offerta riguarda una sola unità lavorativa da inserire con contratto a tempo parziale e determinato. Il profilo professionale richiesto è quello di addetto alla preparazione e cottura burger, inquadrato al VI livello secondo la classificazione Istat 5.2.2.2.2. La sede di lavoro indicata è Catanzaro, presso la società Marlan Srl.

Come funziona la graduatoria provvisoria

La pubblicazione della graduatoria provvisoria rappresenta un passaggio intermedio della procedura: i candidati possono consultare l'elenco e, nei termini previsti dall'avviso, presentare eventuali osservazioni o segnalazioni su punteggi e posizioni. Solo dopo questa fase si arriverà all'approvazione della graduatoria definitiva e alla conseguente chiamata per l'assunzione.

Il ruolo del Collocamento Mirato

Il Collocamento Mirato è lo strumento con cui i Centri per l'Impiego favoriscono l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, incrociando le richieste delle aziende con i profili disponibili. Attraverso avvisi come questo, le imprese ottengono le figure di cui hanno bisogno rispettando gli obblighi di legge, mentre i lavoratori accedono a opportunità concrete senza doversi confrontare con barriere di selezione tradizionali.

Cosa devono fare i candidati

Per conoscere i dettagli della procedura, i punteggi assegnati e le modalità di eventuale reclamo, è necessario fare riferimento all'atto pubblicato dal Centro per l'Impiego competente (atto numero 17773 del 20 ottobre 2026) e alle indicazioni fornite direttamente dal Settore 7. Chi rientra tra i soggetti destinatari e ha partecipato all'avviso può così verificare la propria posizione in vista della graduatoria definitiva.


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