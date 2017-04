Catanzaro: arrestato un 39enne per spaccio di sostanza stupefacente "hashish"

CATANZARO, 27 APRILE - Nel corso dei servizi di controllo del territorio mirati alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Volante ha tratto in arresto Bagnato Salvatore, catanzarese di 39 anni.

L’uomo era appena sceso da un autobus nel pieno centro della città, dove gli Agenti lo riconoscevano in quanto noto per precedenti specifici di polizia e, in atto sottoposto anche a DASPO.Alla vista della Volante cercava di confondersi tra gli altri passeggeri lì presenti, ma veniva fermato e condotto presso la vicina stazione delle Ferrovie della Calabria per eseguire il controllo.Giunti sul posto il Bagnato allo scopo di dileguarsi intentava una colluttazione con gli Agenti e scappava lungo i binari disfacendosi di un involucro con la scritta “SKA1”.Dopo pochi secondi gli Agenti lo bloccavano e recuperavano l’involucro, che successivamente analizzato da personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, si è rivelato contenere 96,95 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.A seguito della perquisizione personale, l’uomo, disoccupato da tempo, è stato trovato in possesso della somma di 795,00 Euro, della cui provenienza non ha fornito spiegazioni e, pertanto veniva posta sotto sequestro in quanto ritenuta frutto del provento di spaccio.Espletate le formalità presso gli Uffici della Questura, Bagnato Salvatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari per i reati di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in attesa del rito per direttissima.