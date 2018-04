Catanzaro, autovettura incendiata nella notte. Indagini in corso

CATANZARO, 25 APRILE - Tempestivo intervento, nella notte, della Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro - distaccamento di Soverato - per un incendio ad un’autovettura. Il fatto è avvenuto in via delle Rose, nella frazione di Squillace Lido (CZ).

Era circa l’una e cinque minuti quando i Vigili del Fuoco hanno spento il rogo, sulle cui origini si sta indagando. Ad allertare le autorità sono stati gli abitanti della zona a causa del forte odore di fumo e del bagliore luminoso provocato dall’incendio.

L’automobile, una Fiat Punto blu, è rimasta distrutta nella parte anteriore. Fortunatamente, i Vigili del fuoco sono entrati subito in azione e hanno evitato il propagarsi del rogo, scongiurando la possibilità di nuocere agli edifici limitrofi e ai residenti della zona.

Al momento, come si apprende da un comunicato stampa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, nel corso delle attività di rilievo non sono stati individuati elementi che possano ricondurre il rogo ad una matrice dolosa. Nessuna ipotesi, però, è stata esclusa. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti volti a stabilire con esattezza le cause che hanno originato l’incendio dell’autovettura.

Luigi Cacciatori