Catanzaro. Benvenuto liceo europeo

CATANZARO, 30 NOVEMBRE - Ore 14:42 la decisione unanime premia la cultura del futuro regalando alla cittadinanza il Liceo Europeo.

Nuovo orizzonte culturale poliedrico e versatile che donerà ai giovani della nostra città ubicati a sud, nord, est, ovest, ai ragazzi di tutti i paesini limitrofi, ad ogni futuro cittadino del domani la conquista delle nuove variabili formative in compendio con le strutture classiche del sapere.



Un passo che rappresenta un salto nella realtà culturale delle nazioni europee Oggi si sancisce il via e ognuno di noi si sente in dovere di esprimere gratitudine immensa a chi come il segretario provinciale del Nuovo CDU Domenico Vetro' , credendo fervidamente, ha profuso ogni possibile energia in gesti e parole per favorirne la realizzazione e, impresa più preziosa, contribuito ad accrescere nella comunità leggente, la coscienza della funzionalità formativa di questo Liceo.



Un grazie immenso da parte dei genitori dei futuri liceali a chi per noi ne è stato fautore informativo ed emulatore indispensabile.