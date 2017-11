Catanzaro: Caduta calcinacci galleria Santa Croce necessario intervento dei VVF (Foto e Video)

CATANZARO, 17 NOVEMNRE - Squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro con supporto di Autoscala, sono intervenute questo pomeriggio sulla S.S. 109 della Sila Piccola per distacco di elementi lapidei nella galleria Santa Croce.

Non risultano danni a persone e ne tantomeno ai veicoli che erano in transito.

Intervento vigili del fuoco è valso alla rimozione delle parti ammalorate del copriferro della struttura in cemento armato in imminente pericolo di caduta.

A titolo precauzionale, non potendo garantire la totale messa in sicurezza del tratto interessato durante lo svolgimento delle operazioni di intervento, si provvedeva con l'ausilio della Polizia di stato, Carabinieri, Polizia Locale e personale tecnico A.N.A.S. alla chiusura dalle ore 16.05 della stessa S.S. 109 in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto presente il responsabile A.N.A.S. Geom. Montesano Rosario a sovrintendere le successive operazioni di controllo effettuate dal personale tecnico ANAS preposto per la messa in sicurezza definitiva della galleria prima della riapertura al traffico.