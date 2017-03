Catanzaro, "Cavallo di ritorno": eseguite 6 misure cautelari

CATANZARO, 1 MARZO - La Polizia di Catanzaro, con l'equipaggio del Reparto Prevenzione crimine "Calabria centrale", ha eseguito delle misure cautelati ai danni di un gruppo di sei persone per porto e detenzione abusive di armi, riciclaggio, estorsione, ricettazione e furto aggravato.

L' operazione, nominata "The Jackal", ha permesso di convalidare la presenza di un'associazione specializzata in furto di beni, in maniera particolare di auto che permettevano loro di utilizzarle come "cavallo di ritorno", tecnica adoperata per estorcere denaro.

Gli indagati inoltre avrebbero sottratto delle armi custodite all'interno di una cassaforte che si trovava presso un domicilio della città e, secondo quanto accertato dalle forze militari, avrebbero gestito anche un commercio redditizio di beni rubati che venivano cautamente venduti ad alcuni acquirenti.

Alessia Terzo

Immagine da questure.poliziadistato.it