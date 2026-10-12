Catanzaro conferma Gorgone e chiede una svolta nella trasferta di Verona

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La società rinnova la fiducia all’allenatore dopo il confronto e attende una risposta concreta dalla squadra nella prossima partita

Il Catanzaro conferma la fiducia a Giorgio Gorgone e guarda alla trasferta contro il Verona come alla prima occasione per ritrovare una prestazione convincente. Dopo la gara con il Mantova, giudicata dal club al di sotto delle aspettative, la società ha incontrato l’allenatore e ha deciso di proseguire il percorso con l’attuale guida tecnica.

La conferma si accompagna a una richiesta chiara: la squadra deve reagire e mostrare sul campo un rendimento coerente con gli obiettivi stagionali.

Fiducia a Gorgone dopo il confronto con la società

Il colloquio tra il club e Giorgio Gorgone ha portato alla conferma dell’allenatore sulla panchina giallorossa. La decisione chiarisce la posizione della società dopo la deludente prova contro il Mantova e permette di concentrare l’attenzione sulla preparazione del prossimo incontro.

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Nel comunicato non vengono indicati dettagli sui contenuti del confronto né eventuali cambiamenti tattici. Il punto centrale resta la volontà di continuare con il tecnico, chiedendo però un’immediata risposta alla squadra.

La prestazione contro il Mantova non soddisfa il club

La valutazione della società sulla gara precedente è netta: quanto mostrato contro il Mantova non è stato all’altezza della situazione e delle aspettative.

La fiducia rinnovata all’allenatore, dunque, si inserisce in un quadro che richiede un miglioramento. Il Catanzaro attende una reazione collettiva, capace di tradurre il lavoro di preparazione in una prova più solida e convincente.

A Verona il primo banco di prova per il Catanzaro

La prossima trasferta contro il Verona assume un significato importante per il percorso dei giallorossi. È da questa partita che il club auspica di vedere i primi segnali di ripresa.

Il messaggio della società riguarda espressamente la qualità della prestazione: servirà una prova in linea con le ambizioni stagionali. Il comunicato non fissa ultimatum né condizioni legate a un risultato specifico, ma richiama la squadra alla necessità di dare una risposta concreta.

Per Gorgone e il Catanzaro, l’attenzione si sposta così sul campo: la conferma della guida tecnica definisce la direzione, mentre la sfida di Verona dovrà offrire segnali di crescita dopo la battuta d’arresto con il Mantova.

Di seguito il comunicato ufficiale

US Catanzaro 1929 comunica che, a seguito di un confronto con l’allenatore Giorgio Gorgone, la società ha confermato la propria fiducia al tecnico.

Il club prende atto che la prestazione offerta ieri contro il Mantova non è stata all’altezza della situazione e delle aspettative. Da qui l’auspicio di una pronta reazione da parte della squadra, a partire dalla prossima gara in trasferta contro il Verona, con una prova convincente e in linea con gli obiettivi stagionali della società.