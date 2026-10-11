Catanzaro, crollo al Ceravolo: il Mantova vince 3-1 e il futuro di Gorgone è in bilico

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Catanzaro travolto dal Mantova e Gorgone in uscita Polito e la famiglia Noto decidono entro domani

Dopo il ko per tre a uno al Ceravolo la società riflette sul futuro del tecnico e prepara una risposta per lunedì

Il Catanzaro perde 3 a 1 contro il Mantova nella sesta giornata di Serie BKT e apre una riflessione sul futuro della panchina. Giorgio Gorgone appare in uscita, ma la decisione definitiva resta nelle mani della società: Ciro Polito e la famiglia Noto valuteranno la situazione, con una risposta attesa entro lunedì 12 ottobre.

Al Ceravolo, il Mantova costruisce il successo con i gol di Tomasevic, Ruocco e Bragantini. La rete di Mattias Antonini nel recupero riduce lo svantaggio senza modificare l’esito di una partita nella quale i giallorossi mostrano difficoltà difensive e una reazione tardiva.

I fischi del pubblico al termine dell’incontro accompagnano una serata delicata. A pesare è soprattutto il modo in cui matura la sconfitta, arrivata dopo una sosta che avrebbe dovuto aiutare la squadra a correggere i problemi delle prime giornate.

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Il Mantova trova spazi e mette in difficoltà i giallorossi

La squadra di Francesco Modesto si rende pericolosa fin dalle prime fasi attraverso i movimenti di Bragantini, Kouda, Ilie e Ruocco. Gli ospiti combinano tra le linee e attaccano la profondità, costringendo la difesa del Catanzaro a diversi interventi per interrompere le azioni.

I padroni di casa cercano una risposta con Alesi e Iemmello, ma faticano a costruire occasioni con continuità. Il Mantova riesce invece ad accompagnare la manovra con più uomini e a trovare soluzioni vicino all’area avversaria.

Tomasevic e Ruocco indirizzano la partita nel primo tempo

Il risultato si sblocca al 30° minuto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tomasevic viene trovato libero sul secondo palo e realizza il vantaggio del Mantova. La mancata copertura permette al difensore montenegrino di colpire da posizione favorevole.

Quattro minuti più tardi arriva il raddoppio. Ruocco scambia con Benaïssa, riceve nuovamente il pallone e conclude verso la porta. La deviazione di Antonini rende il tiro imprendibile per Pigliacelli.

Il Catanzaro si ritrova così sotto di due reti e prova a reagire con le iniziative di Alesi, i palloni messi in area da Petriccione e i movimenti di Iemmello. Gli ospiti, però, mantengono il controllo del risultato fino all’intervallo.

Bragantini firma il terzo gol nella ripresa

Il Catanzaro torna in campo cercando maggiore presenza offensiva, ma lascia spazi alle ripartenze del Mantova. Al 55° minuto, una verticalizzazione di Castellini libera Bragantini, che supera Pigliacelli e segna lo zero a tre.

La rete spegne il tentativo di rimonta e mette in evidenza la difficoltà dei giallorossi nel mantenere equilibrio quando aumentano la spinta. Il Mantova sfrutta il campo a disposizione e colpisce nel momento in cui i padroni di casa stanno provando a cambiare l’inerzia della gara.

Pecorino dà vivacità e Antonini segna nel recupero

Nella parte finale, Emanuele Pecorino porta maggiore pericolosità all’attacco del Catanzaro. Le sue conclusioni impegnano Bardi e rappresentano alcune delle opportunità più concrete costruite dai giallorossi nella ripresa.

Anche Antonini ha una possibilità di testa su un pallone di Petriccione, senza riuscire a trovare la porta. Il gol arriva soltanto al 91° minuto, quando Pecorino sceglie di servire il compagno anziché cercare la conclusione personale.

Mattias Antonini raccoglie l’assist e con il piatto firma l’uno a tre. È una buona combinazione offensiva, ma arriva troppo tardi per riaprire l’incontro.

Gorgone in uscita e decisione attesa entro lunedì

Nel dopogara è Ciro Polito a presentarsi davanti ai giornalisti. Il direttore sportivo giudica molto negativamente la prestazione e spiega che la società si prenderà il tempo necessario per riflettere sul futuro della guida tecnica.

Gorgone appare avviato verso l’uscita dalla panchina del Catanzaro, mentre Polito e la famiglia Noto sono chiamati a definire la scelta. Una risposta è attesa entro domani, lunedì 12 ottobre, per chiarire se il rapporto proseguirà o se verrà aperto un nuovo corso.

La stima personale espressa dal direttore sportivo nei confronti dell’allenatore resta un elemento del confronto, ma la prova contro il Mantova pesa sulle valutazioni. Polito ricorda che alcune precedenti partite avrebbero potuto portare più punti, distinguendole dalla prestazione offerta al Ceravolo.

Al termine della gara non viene comunicato un esonero ufficiale. La separazione resta quindi uno scenario in attesa della decisione della società.

Il Catanzaro deve ritrovare solidità e continuità

La sconfitta lascia indicazioni precise sulle difficoltà da affrontare. Le disattenzioni sui palloni inattivi, gli spazi concessi tra i reparti e la gestione delle ripartenze avversarie compromettono la tenuta della squadra.

In attacco, il Catanzaro riesce a creare maggiori pericoli soltanto nella parte conclusiva. La priorità è costruire una presenza offensiva più continua, accompagnata da coperture che evitino di esporre la difesa.

Il Mantova lascia il Ceravolo con un successo costruito attraverso organizzazione e concretezza. Per i giallorossi, le prossime ore porteranno una risposta sul futuro di Gorgone e sulla direzione scelta dalla società per cercare una svolta.

I gol di Catanzaro Mantova

30° minuto Tomasevic porta in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

porta in vantaggio gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. 34° minuto Ruocco raddoppia con una conclusione deviata da Antonini.

raddoppia con una conclusione deviata da Antonini. 55° minuto Bragantini realizza il terzo gol del Mantova su assist di Castellini.

realizza il terzo gol del Mantova su assist di Castellini. 91° minuto Antonini segna per il Catanzaro su passaggio di Pecorino.

segna per il Catanzaro su passaggio di Pecorino.