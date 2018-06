Catanzaro. divampanto incendio difronte Scuola Media Casalinuovo sul posto i VVF

CATANZARO 7 GIUGNO - Incendio in atto su via stretto antico fronte Scuola Media Casalinuovo nel quartiere Lido nel comune di Catanzaro. Le fiamme divampante all'interno di un cantiere di uno stabile in costruzione hanno interessato un container adibito a deposito attrezzature e materiale vario.

Sul posto squadra Vvf della sede Centrale con supporto AutobotteIncendio sotto controlloPanico tra gli abitanti della zonaDa prime valutazioni effettuate dal personale vigilfuoco la natura dell'incendio dolosa...Ulteriori accertamenti in atto