Dura giornata per i VVF per incendio a scuola elementare e rocambolesco incidete stradale (Foto)

CATANZARO, 12 FEBBRAIO - Squadra dei Vigili del Fuoco della sede Centrale è intervenuta nel quartiere S.Elia di Catanzaro per un incendio nella scuola elementare.

Interessato dalle fiamme un magazzino adibito a deposito di banchi e attrezzature varie. Al momento la situazione è sotto controllo, le fiamme sono state domate.



Il tempestivo intervento dei VVF ha permesso di salvare gran parte del materiale presente all'interno. Personale dei vigili del fuoco sta provvedendo ai primi accertamenti per risalire alle cause. Nessuna ipotesi viene esclusa.

Non si registrano danni a persone o alla struttura dello stabile. Sul posto la polizia di stato per quanto di competenza.



Altro intervento dei VVF



Squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta per un incidente stradale sulla SS 280 dei Due Mari direzione Lamezia. Una Fiat 500 per cause in corso di accertamento si è ribaltata finendo la sua corsa al margine della carreggiata.



A bordo della vettura una ragazza. La stessa, era cosciente e non presentava ferite gravi. Sul posto personale medico suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Intervento dei VVF è valso altresì a mettere in sicurezza la vettura in attesa del soccorso stradale. Non risultano disagi alla viabilità.