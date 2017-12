Catanzaro, donani funicolare aperta

CATANZARO 09 DICEMBRE - In pieno clima natalizio, l’Amc Spa comunica che domani, domenica 10 dicembre, la funicolare sarà aperta dalle ore 16 alle ore 22 per agevolare l’accesso in città, godersi Corso Mazzini illuminato a festa, fare shopping o prendere un aperitivo o una cioccolata calda per le vie del centro.



Utilizzando il biglietto di 1,50 euro si potrà parcheggiare comodamente nell’ampio piazzale di Catanzaro, prendere la funicolare e, in soli tre minuti, arrivare a Piazza Roma.



Tutto questo in piena comodità e velocità, senza imbottigliarsi nel traffico.

Il servizio verrà reso fruibile tutte le domeniche sino al 7 gennaio, tranne il 31 dicembre, e con la chiusura anticipata alle ore 20 per la sera della vigilia di Natale.