Catanzaro, dopo il passaggio di proprietà è rebus allenatore: Piero Braglia in cima alla lista

CATANZARO, 5 LUGLIO - Prosegue il percorso del Catanzaro verso la nuova stagione di Lega Pro. Dopo il passaggio alla nuova proprietà, che ha depositato in Lega la fideiussione necessaria per l’iscrizione, proseguono i contatti per arrivare alla definizione del quadro dirigenziale e tecnico che avrà il compito di riportare in alto la società giallorossa.

Capitolo allenatore: dopo i nomi di Francesco Passiatore e Vincenzo Torrente, il gruppo Noto avrebbe intenzione di riportare nel Capoluogo calabrese Piero Braglia, che nel campionato 2003-2004 riportò i giallorossi in Serie B dopo quattordici anni. Secondo i bene informati mancherebbe solo l’annuncio uffiale, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Cresce, dunque, l’entusiasmo tra le fila dei supporter giallorossi per un allenatore da sempre amato e mai dimenticato.

Buone notizie anche sul fronte stadio: i lavori per la ristrutturazione del settore distinti del 'Ceravolo' sembrano ormai essere giunti alla conclusione, tanto che il cantiere sarà consegnato per metà mese. Nella giornata di ieri, inoltre, sono stati posizionati i primi seggiolini giallorossi e nei prossimi giorni verranno smontati i container che ospitavano i giornalisti.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine leccenews24.it)