Catanzaro e\' la mia citta\'. I mostra-concorso del presepe artigianale

Domani l’inaugurazione al Comunale dell’evento organizzato dall’associazione Catanzaro è la mia città

CATANZARO 16 DICEMBRE - Il presepe è un simbolo del Natale al quale si è molto legati, soprattutto al Sud. In tanti lo realizzano con le proprie mani, dando sfogo a fantasia e creatività.

E proprio un’associazione, “Catanzaro è la mia città”, che ha fatto del recupero delle tradizioni, al fine dello sviluppo del capoluogo, la sua mission, ha organizzato un’iniziativa molto speciale.



Domani, domenica 17 dicembre, alle ore 17, nel foyer del Cinema Teatro Comunale verrà inaugurata la prima mostra-presepe artigianale. Tantissime le adesioni raccolte in pochissimi giorni e ben 28 le realizzazioni che potranno essere ammirate sino al 7 gennaio, giorno in cui si scopriranno i vincitori scelti tramite voto popolare.



<<E’ un’iniziativa – afferma il presidente dell’associazione, Francesco Vallone - che abbiamo fortemente voluto perché coniuga la passione popolare dei catanzaresi e la tradizione natalizia. Il presepe, ancor più dell’albero di Natale, risulta essere un simbolo della fede cattolica e, in questi giorni di festa, trasmette sensazioni di pace e di serenità.>>

La suggestiva esposizione potrà essere visitata nel foyer del Comunale tutti i giorni, dalle ore 17 alle ore 20.