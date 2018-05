Catanzaro, Ecco dove verrà interrotta l'erogazione del servizio idrico "domani giovedì 10 maggio"

Acqua lido: domani, giovedi’ 10 maggio, dalle ore 8 e per tutta la mattinata, interruzione in piazza Garibaldi e zone limitrofe

CATANZARO 9 MAGGIO - Domani, giovedì 10 maggio, dalle ore 8 e per tutta la mattinata, verrà interrotta l’erogazione del servizio idrico in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe.

Lo ha comunicato l’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili specificando che il disservizio sarà causato dalla necessità di riparare una perdita della condotta all’altezza di via Fiume, nel quartiere Lido.



La normalizzazione nell’erogazione dell’acqua potabile dovrebbe avvenire nel tardo pomeriggio di domani, giovedì 10 maggio.