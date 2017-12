Catanzaro. Ecco il programma dell'evento "marinatale" previsto per l'8 dicembre nel quartiere lido

CATANZARO 04 DICEMBRE - E’ stato presentato a Palazzo de Nobili il programma della settima edizione di “Marinatale”, evento patrocinato dall'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Catanzaro, in programma venerdì 8 dicembre nel quartiere marinaro dalle ore 17.

Una vera e propria festa all'insegna dell'atmosfera natalizia, per tutte le età, promossa dall’associazione SeaSide Cultura. L’assessore al turismo Alessandra Lobello ha inteso rivolgere il proprio plauso agli organizzatori per l’impegno profuso: “L’amministrazione comunale – ha detto – è orgogliosa di poter supportare l’associazione in questo evento ormai diventato un appuntamento fisso delle festività in città. Grazie alla collaborazione dei commercianti e dei cittadini è stato possibile offrire una giornata all’insegna del divertimento a cui sono sicura i catanzaresi non faranno mancare la loro presenza”.Presente anche il consigliere comunale Antonio Ursino, il quale ha rimarcato “il percorso di crescita della manifestazione che ha saputo catalizzare nel tempo l’attenzione degli esercenti del quartiere e dell’intera comunità che si è sempre dimostrata sensibile alle iniziative dell’associazione che contribuiranno alla raccolta fondi per Telethon”. Il direttore artistico Francesco Iaconantonio ha, infine, illustrato i dettagli del programma che prevede, lungo Corso Progresso e Piazza Garibaldi, esposizioni di presepi, stand di artigianato natalizio, spettacoli musicali, animazione per bambini, esibizioni di danza e degustazioni di prodotti tipici natalizi.Il calendario degli eventi promossi da SeaSide si apriranno, inoltre, il 7 dicembre, alle 17, con l’inaugurazione delle luminarie di Parco Gaslini – realizzate con il contributo offerto da commercianti e cittadini - e proseguiranno il 23 e 24 dicembre, alle 10.30, con la distribuzione di giochi e caramelle ai bambini da parte di Babbo Natale sempre nella stessa area verde.