Catanzaro, ecco Il programma di eventi che animeranno l\'isola perdonale nel fine settimana

CATANZARO 15 DICEMBRE - Un ricco programma di eventi all’insegna della cultura e del divertimento, promosso dall’amministrazione comunale animerà l’isola pedonale nel centro storico (istituita dalle 17 alle 20,30) nel fine settimana di festività.

VENERDÌ 15 DICEMBRE:



Artisti di strada – dalle 17 alle 20,30 musicisti in diverse postazioni lungo corso Mazzini;

Museo del Rock – via Turco – ore 20 - concerto di David Jackson e David Cross – alle ore 19 apertura de La Casa dei Matti – presenta Lino Vairetti, leader degli Osanna

Corso Mazzini – dalle ore 18 alle 20 - esibizione di trampolieri

Gallerie del San Giovanni - ore 17- “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo; alle 18.30 “La birra in Calabria – tra leggenda e realtà”, forum e degustazione della birra a cura del birrificio “Esperia”, in collaborazione con la “Taberna Templier”

Week-end al Museo - dalle 9 alle 20 ingresso gratuito a MARCA, MUSMI, MARCH, Museo Diocesano, Gallerie del San Giovanni, Casa della Memoria Mimmo Rotella, Museo del Rock

SABATO 16 DICEMBRE:



Artisti di strada – dalle 17 alle 20,30 - Musicisti in diverse postazioni lungo corso Mazzini

Piazza Grimaldi (Giardini Nicholas Green) – ore 18,30 - Concerto “Dharma Music Tribe”

FunicolareDay – dalle 7 alle 21 - funicolare gratuita ed eventi nelle stazioni di piazza Roma e Sala

Gallerie del San Giovanni – ore 17 - “Prendiamoci gusto”, degustazione ed esposizione a cura di Coldiretti, ore 17 “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo, ore 17.30 Giornata Unesco dello sviluppo sostenibile a cura del Club Unesco Catanzaro

Corso Mazzini – dalle ore 17 alle 20,30 – “Renna di Babbo Natale”

Week-end al Museo – dalle 9 alle 20 ingresso gratuito a MARCA, MUSMI, MARCH, Museo Diocesano, Gallerie del San Giovanni, Casa della Memoria Mimmo Rotella, Museo del Rock



DOMENICA 17 DICEMBRE:



Corso Mazzini – Motoraduno “La banda dei Babbi Natale 2.0” – Partenza Motel Agip ore 10,30

Piazzetta della Libertà (ex ZOne) – ore 19 - Concerto jazz

Corso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di Natale

Gallerie del San Giovanni – ore 17 - “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo e “Dal gelso alla seta”- dimostrazione ed esposizione a cura della cooperativa “Nido di seta”

Corso Mazzini – dalle ore 17 alle 20,30 – “Renna di Babbo Natale”

Galleria Mancuso – ore 16,30 evento sportivo contro la violenza sulle donne – ore 20,00 “Strine e pastorali, suoni tradizionali catanzaresi” a cura di Andrea Bressi e Daniele Mazza.

Sono aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni - “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti - “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30.

Da venerdì 15 a domenica 17 dicembre, dalle 16 alle 20.30, in Galleria Mancuso si terrà, inoltre, il mercatino di Natale con oltre 35 artigiani hobbisti che esporranno le loro creazioni.