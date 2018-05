Catanzaro. "Festa della Mamma" Ecco tutti gli eventi ufficiali quartiere lido

Tanti eventi per la festa della mamma nel quartiere lido all’insegna del divertimento all’aria aperta

CATANZARO, 13 MAGGIO - Una lunga giornata all’insegna del divertimento e dell’aggregazione per trascorrere insieme la Festa della mamma. Oggi, domenica 13 maggio, il quartiere Lido sarà animato da quattro eventi patrocinati dall’amministrazione comunale tutti accomunati dal filo conduttore dei valori legati alla festa della mamma. Al centro del programma la quarta edizione dell'iniziativa "Aiutaci a proteggere la pineta di Giovino” finalizzata al recupero e alla salvaguardia del grande polmone verde del quartiere marinaro.

Dalle 10 alle 19 saranno proposte diverse attività ludiche dedicate ai bambini, allestiti laboratori didattici di pittura e riciclo creativo della plastica e della carta e laboratori musicali e sensoriali. Ad animare la giornata anche divertenti giochi di gruppo, baby dance, trucca bimbi e sculture di palloncini modellabili. Nell’arco della giornata una spazio sarà dedicato anche allo sport con tornei di pallavolo e bocce, crossfit, aerobica, yoga, arrampicate e tanto altro. Per l’occasione saranno presenti anche il mercatino dell’artigianato con più di 25 creativi locali e il gruppo AVIS Catanzaro 2013 che, dalle ore 9 alle ore 12, organizzerà una raccolta sangue.

Nella mattinata, alle ore 9.30, si rinnoverà anche l’appuntamento con “I 3000 passi della salute” che avrà come luogo di ritrovo per la partenza l’Ancora, monumento ai caduti del mare. Il percorso della passeggiata si articolerà per tutto il lungomare fino a quello di Giovino. Alle ore 10 sulla terrazza “Felicietti” si potrà, inoltre, portare una piantina fiorita per colorare insieme il lungomare. Infine, il divertimento proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 17.30, al Parco Gaslini con momenti di musica, canto e ballo. Per facilitare gli spostamenti sarà attivo durante tutta la giornata il trenino del mare messo a disposizione dall'Amc e, inoltre, sarà disponibile l’ampia area parcheggio del Poligiovino per consentire un agevole afflusso all’area pedonale. L’invito è quello di partecipare ad una domenica speciale da trascorrere insieme all'aria aperta circondati dal mare e dalla natura.