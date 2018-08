Catanzaro grave incidente tra Auto e Centauro intervento dei VVF (Foto)

CATANZARO 25 AGOSTO - Catanzaro quartiere Lido viale Crotone, incidente stradale tra una vettura Fiat Panda ed una moto Yamaha R6. La moto a seguito dell'impatto finisce fuori strada. Il motociclista che riportava diverse ferite e fratture preso in cura da personale suem118 e trasportato presso struttura ospedaliera di Catanzaro.



Tre i passeggeri della Fiat Panda due adulti ed un bambino che risultano illesi.

Sul posto intervenuta squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Disagi per la viabilità.