I seminaristi del S. Pio X" di Catanzaro cantano la Passione del Signore

Catanzaro, i seminaristi del S. Pio X cantano la Passione del Signore Incontro di preghiera in preparazione alle feste di Pasqua

CATANZARO, 06 APRILE - In preparazione alle prossime feste di Pasqua, il Rettore e i seminaristi del Pontificio Seminario Regionale "S. Pio X" di Catanzaro, nel ciclo degli incontri mensili di preghiera aperti alla città, hanno proposto nella serata di mercoledì 5 aprile, una significativa meditazione sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo.

Dopo una breve introduzione delilcomposto da alcuni seminaristi e diretto dal padre spirituale,nella cappella maggiore dello stesso Seminario, ha eseguito il canto del brano evangelico.Nel suo intervento finale, il rettore ha voluto sottolineare quanto il canto sia via privilegiata per la preghiera e la meditazione della Scrittura con cui ognuno è chiamato a confrontarsi per un'autentica vita di fede ed ha auspicato che la Pasqua, ormai imminente, sia fonte di rinnovamento spirituale per quanti riconoscono e mettono al centro il mistero della passione, morte e risurrezione del Signore.Questo incontro, insieme agli altri che ordinariamente si svolgono, è segno di una presenza attiva nella città di una istituzione, quella del Seminario, dedita alla formazione del futuro clero di tutta la terra di Calabria.