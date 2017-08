US Catanzaro: il nuovo secondo portiere è Gianluca Marcantognini

CATANZARO, 11 AGOSTO – Non è Emanuele Conti il nuovo secondo portiere del Catanzaro. Alla fine è arrivato in giallorosso Gianluca Marcantognini, 21 anni, nella passata stagione in forza al Matelica (serie D) che ha superato la concorrenza di Conti. La scelta finale del presidente Floriano Noto è caduta sul giovane portiere cresciuto calcisticamente nel Fano, squadra della sua città natale. Marcantognini ha scelto il Catanzaro con cui si è vincolato per un anno con opzione per il secondo.

Oggi, intanto, dovrebbe arrivare anche l’esterno basso Manuel Nicoletti (19 anni) in prestito dal Crotone, mentre per vedere in giallorosso il giovane attaccante Francesco Puntoriere (19) c’è da attendere l’inizio della prossima settimana. Tra le altre trattative per completare l'organico per come richiesto dal tecnico Alessandro Erra, è stato avviato un sondaggio con la Reggiana per arrivare all'esterno d'attacco Luigi Falcone (25). Sul fronte delle cessioni risultano sempre da valutare gli addi del centrocampista Icardi (non si è ancora proceduto al rinnovo) e dell'attaccante Sarao (chiuso nel ruolo).

Carlo Talarico