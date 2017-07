Catanzaro, il primo colpo di mercato è il portiere Nordi

CATANZARO, 15 LUGLIO - È Emanuele Nordi il primo colpo di mercato del nuovo Catanzaro. L’ormai ex portiere dell'Albinoleffe ha trovato l’accordo con il club di Floriano Noto dopo essere stato vicinissimo al Siena. Al momento scartate, dunque, le altre opzioni che portavano a Russo o Forte.

Il prossimo passo sarà operare negli altri settori. Per il centrocampo l’obiettivo più concreto sembra essere il giovane sloveno, Til Mavretic, che viene da ventiquattro presenze e quattro reti con la maglia del Monopoli. I pugliesi vogliono provare a trattenerlo ma il pressing del D.S. Mariotto è sempre più forte.

In attacco sono diversi i nomi circolati nelle ultime ore. Uno di questi, Pietro Cianci, sembra ormai a un passo dalla Reggiana. Per il giovane classe ’96 di proprietà del Sassuolo erano stati fatti numerosi sondaggi ma al momento non sembrano esserci spiragli per riaprire una trattativa e portarlo in giallorosso. Lunedì, nell’attesissima conferenza stampa di presentazione della nuova compagine societaria, verrà probabilmente svelati anche il progetto tecnico che vuole riportare il Catanzaro in alto.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine tuttomercatoweb.com)