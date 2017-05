Catanzaro, il Sindaco Abramo ha premiato i vincitori della stracittadina [Foto]

Catanzaro, il Sindaco Abramo ha premiato i vincitori della stracittadina, la manifestazione sportiva che ha animato la domenica nel centro storico

CATANZARO, 21- MAGGIO Il sindaco Sergio Abramo, affiancato dall'assessore allo Sport Giampaolo Mungo, ha dato oggi lo “start” ufficiale in Piazza Prefettura alla Stracittadina, la tradizionale manifestazione podistica organizzata dalla "Hobby marathon" valida anche come Memorial Giuseppe Fiorentino e trofeo Guarnieri.

La gara competitiva di 8 chilometri, terza prova del Grand prix del campionato regionale master di corsa su strada, ha registrato la partecipazione di circa 300 iscritti, cifra record per il calendario calabrese, con diversi atleti provenienti da tutto il Meridione. Presente, insieme al delegato provinciale Fidal Catanzaro, Mario Veraldi, anche il presidente della Fidal Calabria, Ignazio Vita, il quale si è congratulato con la società organizzatrice e l’amministrazione comunale per il bell’esempio di sinergia e collaborazione che ha garantito un’ottima riuscita della manifestazione. Il centro storico è stata anche quest’anno la cornice della quindicesima edizione che, nonostante la pioggia, ha regalato alla città una domenica di passione e divertimento dedicata non solo agli agonisti, ma anche alle famiglie e a semplici appassionati.Abramo e Mungo hanno seguito tutte le fasi della gara e, infine, hanno premiato i primi tre che hanno tagliato il traguardo nella classifica assoluta: tra gli uomini ha trionfato il giovane Luca Ursano (Fiamma Catanzaro), seguito da Davide Pirrone (Hobby Marathon) e Antonio Magisano (Libertas Lamezia); per le donne a salire sul gradino più alto del podio è stata Francesca Paone (Fiamma Catanzaro) davanti a Nella Zofrea (Hobby Maathon) e Concetta Saffioti (Corri con noi Palmi). “Il successo della manifestazione odierna – ha commentato il sindaco Abramo – rappresenta l’ennesima conferma del ruolo di Catanzaro quale Capoluogo anche del turismo sportivo che, grazie alle innumerevoli potenzialità dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e all’impegno e professionalità delle associazioni dilettantistiche, costituisce una grande opportunità da valorizzare per la crescita della città. La Stracittadina si distingue, appunto, come una delle iniziative sportive di maggior rilievo che contribuisce, anno dopo anno, a promuovere il nostro territorio e ad animare il centro storico”.