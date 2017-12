Catanzaro. il Sindaco Abramo "Sara' 3 volte Natale" ecco il programma completo

“Sara’ 3 volte Natale”: presentati gli eventi delle festivita’ nel centro storico / concerto di capodanno con le Vibrazioni, Gionny Scandal e Fernando Proce di Rtl 102.5 / il sindaco Abramo: “grande lavoro di squadra per offrire alla citta’ l’occasione di vivere la citta’ all’insegna della cultura e del divertimento”

CATANZARO 14 DICEMBRE - “Sarà 3 volte Natale…” è il titolo scelto per il programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale che animerà il centro storico di Catanzaro per il periodo delle festività. Il “Concertone” di Capodanno in Piazza Prefettura vedrà salire sul palco la band de Le Vibrazioni, il rapper Gionny Scandal e lo speaker Fernando Proce di Rtl 102.5. A presentare i dettagli del cartellone sono stati il sindaco Sergio Abramo e gli assessori alla cultura, Ivan Cardamone, al turismo e spettacolo, Alessandra Lobello, e alle attività economiche, Alessio Sculco. “Abbiamo voluto quest’anno cambiare formula – ha detto il sindaco – e puntare, piuttosto che sui concerti al chiuso, su una serie di iniziative in grado di animare Corso Mazzini, accompagnando le passeggiate all’insegna della cultura e del divertimento.





Quest’anno il valore aggiunto è, inoltre, rappresentato dalle straordinarie mostre organizzate al Complesso San Giovanni, “Imperatores”, e all’ex Stac, con la Fiera europea del Presepe, che stanno registrando grandi numeri. In un periodo difficile per tutte le attività commerciali, l’auspicio è anche quello di offrire delle possibili attrattive a sostegno del tessuto produttivo del centro storico. Nonostante le criticità legate alle ristrettezze del bilancio, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra per regalare momenti di aggregazio

ne con un’attenzione anche per Lido e per i quartieri della città”.



Cardamone ha, quindi, sottolineato “i grandi sforzi profusi per allestire il cartellone di iniziative, nell’auspicio che, a dispetto delle strumentalizzazioni politiche, i cittadini possano recepire il messaggio positivo dell’impegno portato avanti per il bene e la crescita del Capoluogo”. L’assessore Lobello, concentrandosi in particolare sull’evento di Capodanno, ha sottolineato “la volontà di raggiungere la più ampia fetta di pubblico grazie ad artisti di risonanza nazionale come Le Vibrazioni, che terranno a Catanzaro la loro prima data ufficiale dopo la recente reunion, il giovane rapper e fenomeno sul web, Gionny Scandal, e l’intrattenimento a cura di Fernando Proce di Rtl 102,5”. Infine, l’assessore Sculco ha evidenziato che “per agevolare l’accesso al centro storico nei giorni di festa sono stati messi a punto diversi servizi integrati con la possibilità di usufruire della funicolare, dei parcheggi di Bellavista e del Musofalo e quelli privati, e del trenino su Corso Mazzini in concomitanza con l’isola pedonale”.

PROGRAMMA COMPLETO Sarà 3 volte Natale… Spettacoli, Cultura, Divertimento

nel centro storico di Catanzaro

Assessorati alle Attività Economiche – Cultura - Turismo e Spettacolo



PER RAGGIUNGERE IL CENTRO STORICO USA LA FUNICOLARE

(parcheggio+ biglietto andata/ritorno € 1,50 – corse ogni 15’)

Da lunedì a sabato dalle 7 alle 21 – domenica 17 dicembre dalle 16 alle 22 e domenica 24 dicembre dalle 15 alle 20.

Gratuita sabato 16 dicembre (FunDay) – notte di Capodanno (dalle 23,30 alle 5)

PER PARCHEGGIARE

PARCHEGGI PUBBLICI – Bellavista ascensore panoramico (gratuito) – Musofalo (a pagamento) da lunedì a venerdì dalle 7 alle 18

PARCHEGGI PRIVATI (a pagamento) – via Argento - via Fontana Vecchia- Galleria Mancuso - via San Giorgio

EVENTI ESPOSITIVI PERMANENTI

Palazzina ex Stac – Piazza Matteotti: “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” fino al 25 gennaio 2018

Orari : 9,30 – 12,30 / 17,30 – 20,30 (ingresso a pagamento)

Complesso Monumentale del San Giovanni: “Imperatores” fino al 28 febbraio 2018

Orari: Da martedì a domenica 10,00 – 13,00 / 16,30 – 20,00 (ingresso a pagamento)

Teatro Politeama - Anteprima “Totò – La mostra del Cinquantenario” fino al 25 gennaio 2018

COLONNA SONORA DI NATALE

Filodiffusione da piazza Matteotti a piazza Roma

VISITE GUIDATE NELLE GALLERIE DEL SAN GIOVANNI

Ogni weekend, sabato e domenica, negli eventi speciali e il 26 dicembre, sarà possibile effettuare le visite guidate dalle ore 17,00 alle ore 20,00

IL TRENINO DEL NATALE

Dalle 18 alle 20,30 nelle giornate di isola pedonale su corso Mazzini corse gratuite

IL VILLAGGIO DEI BAMBINI

Piazza Prefettura – Giochi e gonfiabili per i più piccoli – ingresso gratuito – 18-19-20-26-30 dicembre – dalle 16,30 alle 20,30.

GLI EVENTI

VENERDI 15 DICEMBRE isola pedonale

Artisti di strada – dalle 17 alle 20,30 musicisti in diverse postazioni lungo corso Mazzini

Museo del Rock – via Turco – ore 20 - concerto di David Jackson e David Cross – alle ore 19 apertura de La Casa dei Matti – presenta Lino Vairetti, leader degli Osanna

Corso Mazzini – dalle ore 18 alle 20 - esibizione di trampolieri

Gallerie del San Giovanni - ore 17- “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo; alle 18.30 “La birra in Calabria – tra leggenda e realtà”, forum e degustazione della birra a cura del birrificio “Esperia”, in collaborazione con la “Taberna Templier”

Week-end al Museo - dalle 9 alle 20 ingresso gratuito a MARCA, MUSMI, MARCH, Museo Diocesano, Gallerie del San Giovanni, Casa della Memoria Mimmo Rotella, Museo del Rock

SABATO 16 DICEMBRE isola pedonale

Artisti di strada – dalle 17 alle 20,30 - Musicisti in diverse postazioni lungo corso Mazzini

Piazza Grimaldi (Giardini Nicholas Green) – ore 18,30 - Concerto “Dharma Music Tribe”

FunicolareDay – dalle 7 alle 21 - funicolare gratuita ed eventi nelle stazioni di piazza Roma e Sala

Gallerie del San Giovanni – ore 17 - “Prendiamoci gusto”, degustazione ed esposizione a cura di Coldiretti, ore 17 “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo, ore 17.30 Giornata Unesco dello sviluppo sostenibile a cura del Club Unesco Catanzaro

Corso Mazzini – dalle ore 17 alle 20,30 – “Renna di Babbo Natale”

Week-end al Museo – dalle 9 alle 20 ingresso gratuito a MARCA, MUSMI, MARCH, Museo Diocesano, Gallerie del San Giovanni, Casa della Memoria Mimmo Rotella, Museo del Rock



DOMENICA 17 DICEMBRE isola pedonale

Corso Mazzini – Motoraduno “La banda dei Babbi Natale 2.0” – Partenza Motel Agip ore 10,30

Piazzetta della Libertà (ex ZOne) – ore 19 - Concerto jazz

Corso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di Natale

Gallerie del San Giovanni – ore 17 - “Alchimie d’arte” a cura di Stefano Russo e “Dal gelso alla seta”- dimostrazione ed esposizione a cura della cooperativa “Nido di seta”

Corso Mazzini – dalle ore 17 alle 20,30 – “Renna di Babbo Natale”

Galleria Mancuso – ore 16,30 evento sportivo contro la violenza sulle donne – ore 20,00 “Strine e pastorali, suoni tradizionali catanzaresi” a cura di Andrea Bressi e Daniele Mazza

LUNEDI’ 18 DICEMBRE

Piazza Prefettura – dalle 16,30 alle 21,00 - Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli – ingresso gratuito

MARTEDI’ 19 DICEMBRE

Piazza Prefettura – dalle 16,30 alle 21,00 - Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli – ingresso gratuito

MERCOLEDI’ 20 DICEMBRE isola pedonale

Corso Mazzini – dalle 17 alle 21 - Villaggio “Il Paese di Santa Claus”

Corso Mazzini – dalle ore 18 alle ore 20,30 - animazione itinerante suoni tradizionali calabrese di Alessio Bressi e Giuseppe Muraca

Piazza Prefettura – dalle 16,30 alle 21 - Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli – ingresso gratuito

Chiesa di San Giovanni - ore 18,30 – concerto “Aspettando il Natale” a cura del Coro polifonico S.S. Trinità e Ensamble vocale Ars Musicae (direttore maestro Giovanna Massara)



Gallerie del San Giovanni - ore 19 - “Viaggio nel tempo”: rappresentazioni storiche animate a cura di “Mirabilia”

Teatro Politeama - ore 21 - A Gospel Night with The Harlem Voice (spettacolo in cartellone ufficiale e a pagamento)

GIOVEDI’ 21 DICEMBRE isola pedonale

Corso Mazzini – dalle 17 alle 20,30 - Villaggio “Il Paese di Santa Claus”

Museo del Rock – via Turco – ore 20 - concerto di Corey Harris

Corso Mazzini – dalle 18 alle 20 - esibizione trampolieri e spettacolo del fuoco

Gallerie del San Giovanni - ore 19 - “Viaggio nel tempo”: rappresentazioni storiche animate a cura di “Mirabilia”

VENERDI’ 22 DICEMBRE isola pedonale

Corso Mazzini – dalle 17 alle 20,30 - Villaggio “Il Paese di Santa Claus”

Basilica dell’Immacolata - ore 18,30 – Gran Concerto di Natale a cura di: Coro polifonico “Voces Jubilantes”, Coro polifonico S.S. Trinità e Ensamble vocale Ars Musicae (direttore maestro Giovanna Massara)

Piazza Prefettura – dalle 18 alle 20,30 - spettacolo di magia e mangiafuoco

Gallerie del San Giovanni – ore 17 “Presepe vivente”, prima edizione a cura del Comune di Pentone; ore 18 rappresentazione di storia viva a cura del Gruppo storico città di Catanzaro; ore 19 “Strine e pastorali – suoni tradizionali catanzaresi”, a cura di Andrea Bressi e Daniele Mazza

SABATO 23 DICEMBRE isola pedonale

Corso Mazzini – dalle 17 alle 20,30 - Villaggio “Il Paese di Santa Claus”

Corso Mazzini – dalle 18 alle 20 - Spettacolo musici sbandieratori e militi a cura del Gruppo storico città di Catanzaro

Sagrato dell’Immacolata - ore 19 - “Singing cluster”, coro diretto dal maestro Giulio De Carlo

Gallerie del San Giovanni – ore 17 “Presepe vivente”, prima edizione a cura del Comune di Pentone

DOMENICA 24 DICEMBRE

Corso Mazzini – dalle ore 18 alle ore 20,30 - animazione suoni tradizionali calabrese di Alessio Bressi e Giuseppe Muraca



MARTEDI’ 26 DICEMBRE isola pedonale

Piazza Prefettura – dalle 16,30 alle 21,00 - Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli – ingresso gratuito

Corso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di Natale

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino

MERCOLEDI’ 27 DICEMBRE

Ore 21 - Spettacolo cabaret de “Il professore Enzo Fischetti” da Made In Sud



Piazza Prefettura – dalle 17,30 alle 20,30 - mini parata trampolieri e monociclo, spettacolo di fuoco

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino.

Sala concerti Palazzo de Nobili – dalle 9 alle 19 - Mostra fotografica “I fari della Calabria – The lighthouses of Calabria” a cura dell’associazione culturale La Vie



GIOVEDI’ 28 DICEMBRE

Piazzetta della Libertà (ex Z One) – ore 19 - Concerto jazz

Teatro Politeama - ore 21 - Musical “La febbre del sabato sera” (spettacolo del cartellone ufficiale e a pagamento)

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino

Sala concerti Palazzo de Nobili – dalle 9 alle 19 - Mostra fotografica “I fari della Calabria – The lighthouses of Calabria” a cura dell’associazione culturale La Vie



VENERDI’ 29 DICEMBRE isola pedonale

Artisti di strada – dalle 17 alle 21 - Musicisti in diverse postazioni lungo corso Mazzini

Chiesa del Monte – ore 18,30 - Concerto “Natale inCanto” a cura di: Coro polifonico “Singing Cluster”, Coro polifonico S.S. Trinità e Ensamble vocale Ars Musicae (direttore maestro Giovanna Massara)

Corso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di Natale

Piazza Prefettura – dalle 18 alle 20,30 - spettacolo di magia e mangiafuoco

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino.

SABATO 30 DICEMBRE isola pedonale

Artisti di strada – dalle 17 alle 21 - Musicisti in diverse postazioni lungo corso Mazzini

Piazza Prefettura – dalle 16,30 alle 21,00 - Il Villaggio dei Bambini – Animazioni e giochi gonfiabili per i più piccoli – ingresso gratuito

Gallerie del San Giovanni - ore 19 - “Trio classico”, violino, clarinetto e pianoforte, a cura del maestro Tommaso Rotella

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino

DOMENICA 31 DICEMBRE

Piazza Prefettura - Concertone di Capodanno a partire dalle 23

- Fernando Proce - Speaker - RTL 102.5

- Gionny Scandal

- Le Vibrazioni

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “Olio e legno”, esposizione a cura di Luigi Paone e Mario Zannino



GIOVEDI’ 4 GENNAIO

Oratorio del Carmine – ore 18,30 - Concerto “La canzone napoletana tra vicoli e teatri” a cura dell’ADOL (Soprano Giovanna Massara – pianoforte Amedeo Lobello)



VENERDI’ 5 GENNAIO

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17 - “L’occhio discreto dell’anima” di Eugenia Ciampa e l’esposizione “Metamorphosi di un’idea-psicodinamiche” di Annarita Aprile



SABATO 6 GENNAIO isola pedonale

Corso Mazzini – dalle 18 alle 20,30 - Epifania Show

Basilica Immacolata – ore 18,30 - Concerto “Miniature: spettacolo multimediale di prosa, poesia e musica” a cura dell’ADOL (maestro Sergio Coniglio)

Corso Mazzini – dalle 17,30 alle 20,30 – Parata di Natale

Gallerie del San Giovanni – ore 17 - “La befana vien di notte…”, caccia al tesoro per bambini a cura dell’associazione promozione turistica e culturale “Cillene”

Gallerie del San Giovanni - dalle ore 17: “L’occhio discreto dell’anima” di Eugenia Ciampa e l’esposizione “Metamorphosi di un’idea-psicodinamiche” di Annarita Aprile