Catanzaro: in arrivo il portiere Emanuele Conti

CATANZARO, 10 AGOSTO – Dopo l’arrivo in giallorosso del difensore Domenico Marchetti, 27 anni titolare nell’ultima stagione nella Maceratese e il ritorno di Alessio Benedetti, 27 anni che ritrova la maglia del Catanzaro a distanza di cinque stagioni, per la formazione allenata da Alessandro Erra è tempo di pensare a completare i ranghi come a sfoltirli.

In arrivo il secondo potiere Emanuele Conti, 21 anni, di proprietà della Cavese, mentre il difensore Danilo Pasqualoni ha risolto consensualmente il contratto che lo legava anche per questa stagione per approdare alla Reggina. Da valutare anche l’uscita dell’attaccante Manuel Saro, chiuso dall’arrivo di Infantino e da quello che si concretizzerà a breve di Francesco Puntoriere, il diciannovenne cresciuto nel vivaio della Reggina ma di proprietà della Virtus Entella.

Il Catanzaro, che debutterà nella coppa Italia di lega alle 20,30 di domenica 20 agosto nel derby in casa della rReggina, avrà tanti volti nuovi e la voglia di far dimenticare alla tifoseria anni di delusioni. Che ci sia fermento in seno alla tifoseria, appare chiaro anche dalle riconferme degli abbonamenti che sono giunte ad oltre 400 unità dopo soli tre giorni di vendita.



Carlo Talarico