Catanzaro: in arrivo l\'attaccante Francesco Puntoriere

COTRONEI (KR), 30 LUGLIO - Seconda sgambatura per il Catanzaro in ritiro da una settimana in Sila. A fare da sparring partner i dilettanti della Caccurese (prima categoria), superati con nove reti (subendone una). Per mister Erra si è trattato di un’altra tappa di avvicinamento verso la squadra che ha in mente e che deve ancora passare da diversi aggiustamenti di mercato.

Al momento, infatti, gli uomini a disposizione sono una ventina anche se due tra questi, Sabato, Pasqualoni e Di Nunzio sono infortunati, con quest’ultimo che dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico a Roma per problemi al menisco. Nell’amichevole contro la Caccurese sono andati a segno Sarao (doppietta con la seconda marcatura su rigore), Icardi, Zanini, Caruso, Tavares (tripletta) e Ferrara, mentre per la Caccurese ha segnato Vona nel finale.

Dopo una domenica di riposo, il Catanzaro torna al lavoro stamattina sull’altipiano silano per proseguire il lavoro che mister Erra ha impostato insieme al suo staff. Salvo problemi dell’ultimora ritroverà l’esterno basso Sabato, rimasto a Catanzaro a recuperare dall’infortunio che il calciatore si trascina da un po’ di tempo. In procinto di accasarsi al Catanzaro è il giovane attaccante Francesco Puntoriere (19), reggino di nascita ma in forza alla Virtus Entella, mentre un altro rinforzo per il centrocampo è quello relativo ad Alessio Benedetti (27) già in giallorosso nella stagione 2012/’13.

Carlo Talarico