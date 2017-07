Catanzaro in Festa III Edizione - Slitta di Qualche Giorno. Date 23 24 25 e 26 Luglio

CATANZARO, 13 LUGLIO - Mancava proprio poco per l'inizio della terza edizione di Catanzaro in Festa, ma proprio sul più bello, per un problema burocratico, l’associazione The Best Show, presieduta da Davide Clodomiro, sarà costretta a rinviare nei prossimi giorni il programma della manifestazione.

Nonostante la parziale concessione di due giorni (13 e 14) giunta dal comune di Catanzaro, la scelta, da parte del Presidente, di voler posticipare l'evento per mantenere fede all'impegno preso con i cittadini e con gli sponsor, mantenendo invariato il programma.< L'amarezza è tanta, commenta Davide Clodomiro, ideatore del festival, perché non è mai bello dover rimandare un evento atteso dal pubblico.A volte però bisogna rimboccarsi le maniche e cercare di fare ancora meglio di quello che si è fatto e in cui si crede, prima per se stessi e poi per gli altri. E' stata inoltre una scelta dettata dal fatto che in quei giorni ci sono altre manifestazioni, una al Politeama con Arisa e una al Duomo organizzata dall'Arcidiocesi e per evitare sovrapposizioni di programmi, abbiamo colto l'occasione, del parziale accoglimento, per spostare tutto.Abbiamo concordato con Il Sindaco Sergio Abramo, che si è reso disponibile e che ringrazio, una soluzione per risolvere il problema nell'interesse della città. Sono certo, che i cittadini apprezzeranno il nostro lavoro e parteciperanno ancora più numerosi, per motivarci a fare ancora di più e meglio>.Niente di diverso quindi nel programma stilato dall'associazione The Best Show che con ogni probabilità si svolgerà dal 23 al 26 Luglio 2017.Non ci resta quindi che aspettare impazienti ancora qualche giorno per poi assistere agli spettacoli, uno su tutti, il tributo di Adriano Celentano con il sosia numero uno al mondo. L'invito quindi è quello di sostenere l'associazione in questo ultimo periodo, fondamentale per l'ottima riuscita di Catanzaro in Festa